Калмыкия участвует в новом федеральном проекте «Кадры в АПК».

Он направлен на создание «бесшовной траектории» подготовки кадров от школьной скамьи до агропредприятия. Ключевым звеном новой системы становятся агротехклассы, в них будет выстроена современная модель профильного образования.

- «Калмыкия – аграрная республика, поэтому мы создали агроклассы в школах региона, что позволит подготовить кадры для отрасли. Заключено соглашение между профильным министерством и КГУ им. Б. Б. Городовикова. В рамках соглашения отобраны 13 школ из Элисты и районов региона, которые стали участниками проекта по созданию агроклассов», - сообщила и. о. министра образования и науки РК Булган Ангирова.

Практику учащиеся агроклассов будут проходить на сельхозпредприятиях и организациях региона. Координатором проекта стал Кировский сельский лицей Городовиковского района, основанный в 1932 году. Старейшее учебное заведение Калмыкии входит в Ассоциацию "Агрошколы России".

Сотрудничество и поддержка КалмГУ поможет обеспечить качественную подготовку школьников и дальнейшее обучение в аграрных учебных заведениях.

Фото: Правительство Республики Калмыкия