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20 июля, 09:30
Новости

В Калмыкии в первом полугодии этого года зарегистрировано 1261 преступление

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, отмечено снижение числа зарегистрированных фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, краж, а также преступлений, совершённых с использованием огнестрельного оружия, боеприпасов.

Отрицательная динамика зафиксирована по преступлениям, совершаемым с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий. Между тем, показатель раскрываемости убийств и покушений на убийство в России достиг исторического максимума.

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