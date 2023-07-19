В Калмыкии в первом полугодии этого года зарегистрировано 1261 преступление

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, отмечено снижение числа зарегистрированных фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, краж, а также преступлений, совершённых с использованием огнестрельного оружия, боеприпасов.

Отрицательная динамика зафиксирована по преступлениям, совершаемым с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий. Между тем, показатель раскрываемости убийств и покушений на убийство в России достиг исторического максимума.