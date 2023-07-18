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20 июля, 09:23
НовостиЭкономика

В Калмыкии 31 некоммерческая организация получит необходимую поддержку на реализацию своих проектов

В Калмыкии 31 некоммерческая организация получит необходимую поддержку на реализацию своих проектов

На эти цели будет выделено 30 млн рублей. Они стали победителями конкурса субсидий неправительственных организаций, участвующим в развитии институтов гражданского общества на территории Республики. Как нам сообщили в пресс-службе регионального правительства, всего было подано 64 заявки.

Выиграли проекты в разных направлениях. В том числе: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, сохранения исторической памяти, соцобслуживания.

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