В Калмыкии 31 некоммерческая организация получит необходимую поддержку на реализацию своих проектов

На эти цели будет выделено 30 млн рублей. Они стали победителями конкурса субсидий неправительственных организаций, участвующим в развитии институтов гражданского общества на территории Республики. Как нам сообщили в пресс-службе регионального правительства, всего было подано 64 заявки.

Выиграли проекты в разных направлениях. В том числе: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, сохранения исторической памяти, соцобслуживания.