В Калмыкии 31 некоммерческая организация получит необходимую поддержку на реализацию своих проектов
Смотрите наши видео на YouTube!
На эти цели будет выделено 30 млн рублей. Они стали победителями конкурса субсидий неправительственных организаций, участвующим в развитии институтов гражданского общества на территории Республики. Как нам сообщили в пресс-службе регионального правительства, всего было подано 64 заявки.
Выиграли проекты в разных направлениях. В том числе: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, сохранения исторической памяти, соцобслуживания.