В Калмыкии в октябре уровень инфляции составил 11,4%

Республиканский показатель замедляется и остаётся ниже общероссийского уровня (12,6%), сообщает пресс-служба Отделения Банка России - Национального банка по РК.



В прошлом месяце на инфляцию повлияли увеличение предложения отдельных продуктов и непродовольственных товаров, а также сдержанная потребительская активность. В годовом выражении подешевели огурцы и ускорилось снижение цен на помидоры. Это стало возможным благодаря росту предложения, который произошел за счет расширения посевных площадей, и, как следствие, увеличения урожая.



Кроме того, замедлились годовые темпы роста цен на мясо и мясопродукты. Среди основных факторов – повышение объемов производства в целом по стране, а также снижение издержек животноводов на корма.



По прогнозу Банка России, годовая инфляция в целом по стране в 2022 году составит 12-13%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики она снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.