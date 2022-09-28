Сегодня в Калмыкии отмечают самый главный праздник всех учащихся университетов и институтов, колледжей и техникумов - Международный день студента

По всей стране проходят масштабные мероприятия, различные спортивные состязания, конференции и кураторские часы. А в этом году Калмгосуниверситет решил приурочить к празднику важное для первокурсников событие - посвящение в студенты. Вчерашние школьники покажут свои номера и миниатюры командного "производства".



Фото взято в свободном доступе.