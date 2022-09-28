17 ноября, 07:09
Сегодня в Калмыкии отмечают самый главный праздник всех учащихся университетов и институтов, колледжей и техникумов - Международный день студента
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По всей стране проходят масштабные мероприятия, различные спортивные состязания, конференции и кураторские часы. А в этом году Калмгосуниверситет решил приурочить к празднику важное для первокурсников событие - посвящение в студенты. Вчерашние школьники покажут свои номера и миниатюры командного "производства".
По всей стране проходят масштабные мероприятия, различные спортивные состязания, конференции и кураторские часы. А в этом году Калмгосуниверситет решил приурочить к празднику важное для первокурсников событие - посвящение в студенты. Вчерашние школьники покажут свои номера и миниатюры командного "производства".
Фото взято в свободном доступе.