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17 ноября, 07:09
Новости

Сегодня в Калмыкии отмечают самый главный праздник всех учащихся университетов и институтов, колледжей и техникумов - Международный день студента

Сегодня в Калмыкии отмечают самый главный праздник всех учащихся университетов и институтов, колледжей и техникумов - Международный день студента

По всей стране проходят масштабные мероприятия, различные спортивные состязания, конференции и кураторские часы. А в этом году Калмгосуниверситет решил приурочить к празднику важное для первокурсников событие - посвящение в студенты. Вчерашние школьники покажут свои номера и миниатюры командного "производства".

Фото взято в свободном доступе.

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