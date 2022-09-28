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16 ноября, 14:11
Новости

В Калмыкии со следующего года будут увеличены отдельные меры поддержки социально незащищенным категориям

В Калмыкии со следующего года будут увеличены отдельные меры поддержки социально незащищенным категориям

"С 1 января 2023 года в Калмыкии на 49,9 млн рублей будут увеличены ежемесячные денежные выплаты социально незащищенным категориям граждан - реабилитированным, ветеранам труда, труженикам тыла, детям войны и детям из многодетных семей. Соответствующее поручение дано Главой Калмыкии Бату Хасиковым, и сегодня на сессии Народного Хурала депутаты единогласно поддержали этот законопроект", - сказала министр социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия Марина Ользятиева, представившая проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Калмыкия" сегодня на сессии Народного Хурала (Парламента) РК.

Кроме того, в документе предусматривается ежегодная индексация некоторых категорий выплат, а также выплат на питание для семей добровольцев и мобилизованных граждан.

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