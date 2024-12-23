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25 декабря, 09:59
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Этот день в Калмыкии начался с молитв и благих пожеланий всем живым существам нашей прекрасной планеты

Этот день в Калмыкии начался с молитв и благих пожеланий всем живым существам нашей прекрасной планеты

Калмыки, встречая свой традиционный новый год, желают здравия и благополучия всему миру, думают о благоденствии не только своего народа, а о мире и гармонии на земле.

Вот таков калмыцкий новый год, светский и религиозный в одно и то же время. Праздничное угощение на столе с непременным ароматным калмыцким чаем и борцоками, зажжённая лампадка на алтаре, сладости и фрукты оставляют яркий след в памяти детей, вот почему на протяжении многих лет у калмыцкого народа такое трепетное отношение к национальным обычаям. Они тесно связаны с искренними и теплыми пожеланиями. Пусть новый год подарит всем здравия и благополучие, исполнение всех добрых пожеланий.

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