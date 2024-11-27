В Калмыкии в Ики-Бурульском районе поздравили с победой призера Первенства России по самбо Лари Мантышева.
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В городе Кстово Нижегородской области на борцовских коврах международной академии самбо соперничали более 780 юношей и девушек из 70 регионов страны.
Лари Мантышев - воспитанник республиканской школы олимпийского резерва завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 65 кг. Тренер-преподаватель юного самбиста Санжа Манжеев. Под руководством тренера обучаются 35 спортсменов. Он вырастил чемпионов и призёров республиканских и всероссийских соревнований.
Глава района Арслан Кекеев поздравил С. Манжеева и бронзового призера Лари Мантышева с победой и вручил им Благодарственные письма и грамоты.
Фото: Ики-Бурульское РМО РК