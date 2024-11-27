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29 ноября, 08:45
НовостиСобытиеОбразование

Учащиеся средне –профессиональных учебных заведений могут присоединиться к Всероссийскому образовательно-развлекательному флешмобу.

Учащиеся средне –профессиональных учебных заведений могут присоединиться к Всероссийскому образовательно-развлекательному флешмобу.

Акция для любителей математики – Маткэт пройдет 30 ноября на базе Элистинского политехнического колледжа и столичной многопрофильной гимназии. Желающим представится возможность в игровом виде проверить свои знания. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте mathcat.info и/или прийти заранее в день акции на площадку проведения флешмоба. Здесь все получат вопросы четырех уровней. Оценив свои способности, можно по своему желанию выбрать для решения один из уровней.

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