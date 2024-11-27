29 ноября, 11:55
 3 °C
116,14
109,58
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
29 ноября, 08:39
НовостиСобытиеБлаготворительность

В Калмыкии продолжается благотворительная акция «Коробка храбрости», направленная на поддержку детей, проходящих лечение в медицинских учреждениях. Партийная акция Единой России «Коробка храбрости» уже не первый год проводится по всей стране.

В Калмыкии продолжается благотворительная акция «Коробка храбрости», направленная на поддержку детей, проходящих лечение в медицинских учреждениях. Партийная акция Единой России «Коробка храбрости» уже не первый год проводится по всей стране.

Педагоги, родители и учащиеся Тундутовской средней школы им. И.Т. Черткова Малодербетовского района присоединились к благотворительной акции и собрали подарки для ребят. Сюда вошли предметы, интересные всем детям - раскраски, книги, игрушки, цветные карандаши, пазлы.

Маленькие пациенты вместе с подарками получают позитивные эмоции, теплый привет от дарителей, заботу и поддержку.

Фото: Тундутовская школа им. И. Т. Черткова

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия