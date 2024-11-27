29 ноября, 08:39
В Калмыкии продолжается благотворительная акция «Коробка храбрости», направленная на поддержку детей, проходящих лечение в медицинских учреждениях. Партийная акция Единой России «Коробка храбрости» уже не первый год проводится по всей стране.
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Педагоги, родители и учащиеся Тундутовской средней школы им. И.Т. Черткова Малодербетовского района присоединились к благотворительной акции и собрали подарки для ребят. Сюда вошли предметы, интересные всем детям - раскраски, книги, игрушки, цветные карандаши, пазлы.
Маленькие пациенты вместе с подарками получают позитивные эмоции, теплый привет от дарителей, заботу и поддержку.
Фото: Тундутовская школа им. И. Т. Черткова