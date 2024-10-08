Сегодня в поселке Песчаный Приютненского района архиепископ Юстиниан совершит Литургию.

Мероприятие пройдет в честь новомученика Кубанского - священнослужителя и педагога - иерея Григория Троицкого, а также в память всех православных миссионеров-священнослужителей, внесших вклад в становление школьного дела в калмыцкой степи.

Затем у храма-кибитки состоится концерт калмыцкой народной музыки в исполнении солистов ансамбля песни и танца «Тюльпан».

Более подробно об этом расскажем в дневном выпуске Вестей в 14.30.