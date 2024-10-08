Сегодня в поселке Песчаный Приютненского района архиепископ Юстиниан совершит Литургию.
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Мероприятие пройдет в честь новомученика Кубанского - священнослужителя и педагога - иерея Григория Троицкого, а также в память всех православных миссионеров-священнослужителей, внесших вклад в становление школьного дела в калмыцкой степи.
Затем у храма-кибитки состоится концерт калмыцкой народной музыки в исполнении солистов ансамбля песни и танца «Тюльпан».
Более подробно об этом расскажем в дневном выпуске Вестей в 14.30.