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10 октября, 09:13
НовостиСобытиеРелигия

Сегодня в поселке Песчаный Приютненского района архиепископ Юстиниан совершит Литургию.

Сегодня в поселке Песчаный Приютненского района архиепископ Юстиниан совершит Литургию.

Мероприятие пройдет в честь новомученика Кубанского - священнослужителя и педагога - иерея Григория Троицкого, а также в память всех православных миссионеров-священнослужителей, внесших вклад в становление школьного дела в калмыцкой степи.

Затем у храма-кибитки состоится концерт калмыцкой народной музыки в исполнении солистов ансамбля песни и танца «Тюльпан».

Более подробно об этом расскажем в дневном выпуске Вестей в 14.30.

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