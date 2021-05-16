В Калмыкии в ежедневном режиме проводятся мероприятия по недопущению нашествия саранчи

Борьба с этими прожорливыми вредителями ведётся в регионе ещё с 8 мая. Из обследованной территории площадью 773 тысячи гектаров, заселение саранчовых отмечено на почти 64 тысячах гектаров. Причём в большей части их плотность свыше 5 экземпляров на квадратный метр.

На сегодняшний день обработано свыше двух третей от всей площади заселения насекомых. В их истреблении активное участие принимают и местные фермеры.