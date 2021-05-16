Масштабная геологическая разведка новых месторождений в регионе продолжится

Калмыкия признана одним из малоизученных регионов страны, с доказанной промышленной газоносностью. Вся степная территория подлежит обследованию по поиску углеводородного сырья, сообщил сегодня во время прямого эфира профильный министр Очир Джамбинов. В проекте участвует Федеральное агентство по недропользованию.

Также министр рассказал о проведении мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды. И ответил на вопросы подписчиков аккаунта, которые касались нового способа борьбы с пыльными бурями, опустыниванием, поиска подземных вод, сохранения краснокнижных сайгаков.