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10 июня, 16:24
Новости

Масштабная геологическая разведка новых месторождений в регионе продолжится

Масштабная геологическая разведка новых месторождений в регионе продолжится

Калмыкия признана одним из малоизученных регионов страны, с доказанной промышленной газоносностью. Вся степная территория подлежит обследованию по поиску углеводородного сырья, сообщил сегодня во время прямого эфира профильный министр Очир Джамбинов. В проекте участвует Федеральное агентство по недропользованию.

Также министр рассказал о проведении мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды. И ответил на вопросы подписчиков аккаунта, которые касались нового способа борьбы с пыльными бурями, опустыниванием, поиска подземных вод, сохранения краснокнижных сайгаков.

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