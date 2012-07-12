1 марта, 17:18
В Калмыкии в этом году продолжится реконструкция трех государственных обводнительно-оросительных систем
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В частности, на расчистку русла и капремонт Черноземельской и Право-Егорлыкской систем будет выделено более 150 и почти 76 миллионов рублей соответственно. На работы на насосной станции Калмыцко-Астраханской рисовой системы предусмотрено свыше 105 миллионов рублей. Планируется увеличение подачи воды в действующую Сарпинскую систему.
Как сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства региона, ведомством разрабатывается документация по технико-экономическому обоснованию увеличения объемов подачи воды до 225 миллионов кубометров.
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