В Калмыкии в этом году продолжится реконструкция трех государственных обводнительно-оросительных систем

В частности, на расчистку русла и капремонт Черноземельской и Право-Егорлыкской систем будет выделено более 150 и почти 76 миллионов рублей соответственно. На работы на насосной станции Калмыцко-Астраханской рисовой системы предусмотрено свыше 105 миллионов рублей. Планируется увеличение подачи воды в действующую Сарпинскую систему.

Как сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства региона, ведомством разрабатывается документация по технико-экономическому обоснованию увеличения объемов подачи воды до 225 миллионов кубометров.