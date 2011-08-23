Уголовное дело в отношении закладчиков наркотиков направлено в суд

Трое жителей Элисты обвиняются сразу по двум статьям. Напомним, злоумышленники были задержаны при поддержке отряда специального назначения «ГРОМ».

Во время осмотра жилого помещения, принадлежащего одному из обвиняемых, правоохранители обнаружили 47 кустов конопли и оборудование для её выращивания. Помимо наркотиков, обнаружены электронные весы и упаковочный материал.

Всего из незаконного оборота изъято свыше 2 килограммов марихуаны. Установлено, что мужчина занимался культивированием растений и координировал действия своих сообщников, которые организовывали тайники с запрещёнными веществами.