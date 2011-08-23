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1 марта, 16:26
НовостиЗдравоохранение

В Республиканском Перинатальном центре родила женщина, перенесшая COVID-19 в тяжелой форме

В Республиканском Перинатальном центре родила женщина, перенесшая COVID-19 в тяжелой форме

 Она заболела на середине срока, врачи помогли сохранить жизни мамы и малыша. На 26 неделе роженица попала в больницу с  отеком легких. На телемедицинских консультациях реаниматологов, гинекологов, в том числе специалистов Минздрава, главного гинеколога с Научно исследовательского центра им. Кулакова было решено сохранить беременность.

25 февраля родилась здоровая девочка весом 3 700.  Малышку назвали символичным именем Виктория.

 Всего в республике короновирусной инфекцией переболело более 250 беременных, 9 из них были на аппарате ИВЛ, проведено свыше 70 телемедицинских консультаций с Научно исследовательским центром Кулакова.

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