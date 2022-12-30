В Калмыкии в этом году отремонтируют 123 километра региональных дорог и 19 километров в Элисте

На сегодняшний день в регионе почти 500 км магистралей находятся в нормативном состоянии, а это почти 40% от их общей протяженности. 130 километров из них приведено в порядок в прошлом году. 205 км, или 76% от общей протяженности дорог Элистинской городской агломерации находятся в удовлетворительном состоянии, из них 38 отремонтировано в ушедшем году, - сообщает пресс-служба регионального правительства.