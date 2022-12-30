11 января, 11:27
Обновление сети культурных учреждений
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Новый дом культуры построили в селе Чапаевское Городовиковского района. Его сдали под занавес минувшего года. Кроме того, в этом же РМО капитально отремонтировали клуб в поселке Розенталь.
Новый дом культуры построили в селе Чапаевское Городовиковского района. Его сдали под занавес минувшего года. Кроме того, в этом же РМО капитально отремонтировали клуб в поселке Розенталь.
Реконструкцию здания провели и в поселке Хулхуте Яшкульского района. Теперь они могут вместить в себя до 200 человек. Модернизация ветхих помещений прошла в рамках реализации нацпроекта «Культура».
Обновление объектов культуры позволило создать благоприятные условия для более полутора местных жителей.
Фото: www.kalmregion.ru