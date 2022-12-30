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11 января, 12:07
Новости

В Элисте прошли зимние сборы Ассоциации детей и подростков «Хамдан»

В Элисте прошли зимние сборы Ассоциации детей и подростков «Хамдан»

Лидеры организаций из столицы и районов республики обсудили план работы на ближайшие четыре месяца, а также подвели итоги за прошлый год.

Во встрече также приняли участие омбудсмены, а также координаторы детских объединений. Республиканский центр молодежи провел для ребят круглый стол, «Новогодний экстрим» и тематическую елку.

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