11 января, 12:07
В Элисте прошли зимние сборы Ассоциации детей и подростков «Хамдан»
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Лидеры организаций из столицы и районов республики обсудили план работы на ближайшие четыре месяца, а также подвели итоги за прошлый год.
Лидеры организаций из столицы и районов республики обсудили план работы на ближайшие четыре месяца, а также подвели итоги за прошлый год.
Во встрече также приняли участие омбудсмены, а также координаторы детских объединений. Республиканский центр молодежи провел для ребят круглый стол, «Новогодний экстрим» и тематическую елку.