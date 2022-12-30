В Элисте прошли зимние сборы Ассоциации детей и подростков «Хамдан»

Лидеры организаций из столицы и районов республики обсудили план работы на ближайшие четыре месяца, а также подвели итоги за прошлый год.



Во встрече также приняли участие омбудсмены, а также координаторы детских объединений. Республиканский центр молодежи провел для ребят круглый стол, «Новогодний экстрим» и тематическую елку.