26 апреля, 10:05
В Калмыкии в этом году на сельхозугодиях ликвидировано 5 несанкционированных свалок
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Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии провели контрольные мероприятия на землях сельскохозяйственного назначения общей площадью более 39 тыс.гектаров. Ведомство по результатам выездных обследований выявило 19 фактов несанкционированного размещения твердых бытовых отходов на территориях, расположенных в границах Юстинского, Черноземельского, Яшкульского и Целинного районов. Общая площадь очагов захламления составила более 2 гектаров.
Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии провели контрольные мероприятия на землях сельскохозяйственного назначения общей площадью более 39 тыс.гектаров. Ведомство по результатам выездных обследований выявило 19 фактов несанкционированного размещения твердых бытовых отходов на территориях, расположенных в границах Юстинского, Черноземельского, Яшкульского и Целинного районов. Общая площадь очагов захламления составила более 2 гектаров.
Правообладателям объявлены соответствующие предостережения и предложено принять меры по вовлечению земель в сельскохозяйственный оборот. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.