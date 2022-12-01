В Калмыкии в этом году на сельхозугодиях ликвидировано 5 несанкционированных свалок

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии провели контрольные мероприятия на землях сельскохозяйственного назначения общей площадью более 39 тыс.гектаров. Ведомство по результатам выездных обследований выявило 19 фактов несанкционированного размещения твердых бытовых отходов на территориях, расположенных в границах Юстинского, Черноземельского, Яшкульского и Целинного районов. Общая площадь очагов захламления составила более 2 гектаров.



Правообладателям объявлены соответствующие предостережения и предложено принять меры по вовлечению земель в сельскохозяйственный оборот. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.