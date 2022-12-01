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26 апреля, 09:38
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В Элисте проходят пятидневные учебные сборы по основам военной службы для столичных школьников

В Элисте проходят пятидневные учебные сборы по основам военной службы для столичных школьников

Программа включает в себя 8 дисциплин: тактическую, строевую, физическую, военно-медицинскую и огневую подготовку, изучение общевоинского устава, радиационной, химической и биологической защиты, основ безопасности военной службы. В этом году впервые в обучении трехсот десятиклассников будут принимать участие инструкторы регионального Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, все кадровые офицеры – девять майоров и три подполковника, сообщает пресс-служба столичной администрации.

Сегодня в школе номер 2 в сборах участвует сын ,участника войны, писателя Морхаджи Нармаева, Бамба Нармаев. Подробности в наших дневных новостях.

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