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20 марта, 11:49
Новости

В Калмыкии в этом году будет отремонтировано свыше 143 км дорог

В Калмыкии в этом году будет отремонтировано свыше 143 км дорог
Из них основная часть – регионального значения и около 23х км - Элистинской городской агломерации. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в рамках предстоящих работ будет обновлён самый протяженный участок - на автодороге Яшкуль – Комсомольский - Артезиан.

В нормативное состояние приведут свыше 33х км. Ремонт проведут в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
 
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