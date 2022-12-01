В Калмыкии в этом году будет отремонтировано свыше 143 км дорог

Из них основная часть – регионального значения и около 23х км - Элистинской городской агломерации. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в рамках предстоящих работ будет обновлён самый протяженный участок - на автодороге Яшкуль – Комсомольский - Артезиан.



В нормативное состояние приведут свыше 33х км. Ремонт проведут в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".