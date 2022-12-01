20 марта, 12:29
Депутат Элистинского городского Собрания Пётр Вышкварок в составе делегации от Калмыкии принял участие в организации и доставке гуманитарного груза в Донецкую и Луганскую Республики
Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вместе с традиционными подарками в дни празднования месяца Цаган Сар для детей журналистов с новых российских территорий, были переданы письма калмыцких школьников для военнослужащих из степной республики, участвующих в СВО. В составе делегации из Калмыкии были депутат ЭГС Петр Вышкварок, Председатель РО "СЖР" в РК Санал Шавалиев.
Вместе с традиционными подарками в дни празднования месяца Цаган Сар для детей журналистов с новых российских территорий, были переданы письма калмыцких школьников для военнослужащих из степной республики, участвующих в СВО. В составе делегации из Калмыкии были депутат ЭГС Петр Вышкварок, Председатель РО "СЖР" в РК Санал Шавалиев.
По завершении встреч Председатели журналистских организаций ДНР и ЛНР выразили благодарности Главе Бату Хасикову и жителям Камыкии за поддержку и помощь.