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20 марта, 12:29
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Депутат Элистинского городского Собрания Пётр Вышкварок в составе делегации от Калмыкии принял участие в организации и доставке гуманитарного груза в Донецкую и Луганскую Республики

Депутат Элистинского городского Собрания Пётр Вышкварок в составе делегации от Калмыкии принял участие в организации и доставке гуманитарного груза в Донецкую и Луганскую Республики

Вместе с традиционными подарками в дни празднования месяца Цаган Сар для детей журналистов с новых российских территорий, были переданы письма калмыцких школьников для военнослужащих из степной республики, участвующих в СВО. В составе делегации из Калмыкии были депутат ЭГС Петр Вышкварок, Председатель РО "СЖР" в РК Санал Шавалиев.

По завершении встреч Председатели журналистских организаций ДНР и ЛНР выразили благодарности Главе Бату Хасикову и жителям Камыкии за поддержку и помощь.

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