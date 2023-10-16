В Калмыкии в этом году более 130 млн. рублей будет направлено на финансирование программы социальных контрактов

Около 20% из них дополнительно выделено из федерального бюджета. Всего в регионе на сегодня заключено около пятисот соцконтрактов. Средства чаще всего направлялись на организацию индивидуального предпринимательства, личного подсобного хозяйства и поиск работы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства соцразвития труда и занятости.