18 октября, 12:34
 11 °C
102,75
97,35
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 октября, 08:58
Новости

В Калмыкии в этом году более 130 млн. рублей будет направлено на финансирование программы социальных контрактов

В Калмыкии в этом году более 130 млн. рублей будет направлено на финансирование программы социальных контрактов

Около 20% из них дополнительно выделено из федерального бюджета. Всего в регионе на сегодня заключено около пятисот соцконтрактов. Средства чаще всего направлялись на организацию индивидуального предпринимательства, личного подсобного хозяйства и поиск работы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства соцразвития труда и занятости.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Пришло ли тепло в Ваш дом?
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия