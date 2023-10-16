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18 октября, 08:29
НовостиПамять

Сегодня в селе Садовое на месте захоронения Зайтуны Альбаевой состоится памятное мероприятие

Сегодня в селе Садовое на месте захоронения Зайтуны Альбаевой состоится памятное мероприятие

Героической защитнице калмыцкого поселения в грозные 40-ковые исполнился бы 101-год со дня рождения. Почтить память отважной землячки приедет делегация из Башкорстана.

Напомним, в августе 42 года она заступила на боевое дежурство возле села Садовое. В тот день в село ворвался моторизованный отряд немецкой разведки. На их пути стояла высота, где дежурила Зайтуна. Хрупкая девушка вступила в бой и не отступила перед целой группой вооруженных противников.

Память о ней бережно хранят местные жители.

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