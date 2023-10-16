18 октября, 09:33
Уже в текущем году в Калмыкии должен быть внедрен региональный инвестиционный стандарт, разработанный Минэкономразвития России
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Это система поддержки новых проектов, направленная на оптимизацию взаимодействия инвесторов с региональными органами власти. Нововведение коснётся всех субъектов. Стандарт будет включать в себя механизм обратной связи с бизнесом, в выстраивании которого участвует Центр управления регионом.
Как рассказал Директор по цифровой трансформации АНО «Диалог Регионы» Феликс Гадзаов, трансформация взаимодействия государства с бизнесом при помощи информационных систем сегодня актуальна как никогда.
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