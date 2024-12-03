В Калмыкии в этом году восстанавливаются изношенные слои покрытия автодорог регионального значения на четырех участках

В Калмыкии в этом году дополнительно, в целях поддержания в нормативном состоянии, восстанавливаются изношенные слои покрытия автодорог регионального значения на четырех участках общей протяженностью чуть более 67 км.

На самом протяженном участке дорожного ремонта, а это почти 26 км трассы Малые Дербеты – Большой Царын, работы вышли на заключительный этап. Дорога соединяет Октябрьский и Малодербетовский районы, а для жителей Большого Царына она является выходом на трассу федерального значения Р-22 «Каспий», связывающую Волгоград и Элисту.

В рамках отраслевого нацпроекта завершилось строительство дороги в границах Элистинской агломерации - новое дорожное полотно протяженностью 560 метров появилось на улице Витражная, а также обновлено 6,75 км подъезда к поселку Салын.

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Калмыкии с 2019 года приведено в нормативное состояние 645 км автодорог регионального значения.