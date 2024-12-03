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4 декабря, 08:49
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В Калмыкии штаб общественной поддержки «Единой России» накануне стал площадкой для познавательного мероприятия - цифрового интерактивного дня, который отмечается в России сегодня

В Калмыкии штаб общественной поддержки «Единой России» накануне стал площадкой для познавательного мероприятия - цифрового интерактивного дня, который отмечается в России сегодня

Модератором встречи со студентами РГУ Соц Тех выступил Алексей Этеев, региональный координатор партийного проекта «Цифровая Россия», и.о. министра цифрового развития Калмыкии.

Особый интерес у студентов вызвал гость мероприятия — Андрей Васькин, руководитель компании «EL-IT». Он поделился своими знаниями в области инновационных разработок, таких как производство дронов и высокотехнологичного оборудования.

В рамках программы также прошла викторина «Безопасный интернет», которая позволила студентам продемонстрировать свои знания и навыки в области интернет-безопасности.

- «Такой формат мероприятия помогает молодежи лучше узнать о работе профильного министерства, понять риски, связанные с использованием интернета, и научиться защищать себя в цифровом пространстве», - отметил Алексей Этеев.

Фото: Единая Россия Калмыкия

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