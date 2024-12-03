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4 декабря, 08:37
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В Калмыкии в Элистинском Дворце детского творчества состоялся благотворительный концерт

В Калмыкии в Элистинском Дворце детского творчества состоялся благотворительный концерт

Юные артисты детской музыкальной школы №1, детской школы искусств № 2, а также учащиеся художественной школы имени Г.О. Рокчинского средства от благотворительного концерта передали детям с ограниченными возможностями.

На сцене концертного зала выступили юные таланты нашего города - детской музыкальной школы №1, детской школы искусств №2. А воспитанники детской художественной школы имени Г.О. Рокчинского для ребят "Центра реабилитации детей с ограниченными возможностями" подготовили подарки - памятные сувениры из керамики.

Благодаря совместным усилиям сумма благотворительного сбора составила 78 600 рублей. Кроме того, была получена спонсорская помощь от центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» и Элистинской и Калмыцкой епархии, что стало значимым вкладом в общее дело.

Фото: Дворец детского творчества

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