В Городовиковском районе раскрыта кража денежных средств с банковской карты

Женщина потеряла свою банковскую карту. Она обратилась в дежурную часть МО МВД России «Городовиковский». В кратчайшие сроки сотрудниками уголовного розыска лицо, причастное к краже, было установлено и задержано. Им оказался знакомый потерпевшей, который сознался в содеянном.

Мужчина пояснил, что нашел банковскую карту в своем автомобиле, заведомо зная кому она принадлежит и какой у нее ПИН-код, он обналичил с помощью банкомата 47 000 руб.1000 руб., из которых он успел потратить.

Остальные средства - 46 000 руб.- были изъяты. После проведения всех процессуальных проверок похищенные денежные средства будут возвращены владелице. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.