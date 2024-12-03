4 декабря, 11:52
 -2 °C
112,02
106,19
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
4 декабря, 08:32
НовостиКриминал

В Городовиковском районе раскрыта кража денежных средств с банковской карты

В Городовиковском районе раскрыта кража денежных средств с банковской карты

Женщина потеряла свою банковскую карту. Она обратилась в дежурную часть МО МВД России «Городовиковский». В кратчайшие сроки сотрудниками уголовного розыска лицо, причастное к краже, было установлено и задержано. Им оказался знакомый потерпевшей, который сознался в содеянном.

Мужчина пояснил, что нашел банковскую карту в своем автомобиле, заведомо зная кому она принадлежит и какой у нее ПИН-код, он обналичил с помощью банкомата 47 000 руб.1000 руб., из которых он успел потратить.

Остальные средства - 46 000 руб.- были изъяты. После проведения всех процессуальных проверок похищенные денежные средства будут возвращены владелице. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия