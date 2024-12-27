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10 января, 17:24
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В Калмыкии глава крестьянско-фермерского хозяйства не зарегистрировал в федеральной государственной системе «Хорриот» и не маркировал крупный рогатый скот.

В Калмыкии глава крестьянско-фермерского хозяйства не зарегистрировал в федеральной государственной системе «Хорриот» и не маркировал крупный рогатый скот.

Прокуратура Целинного района выявила нарушения законодательства ветеринарно-санитарных правил. Глава КФХ скрыл от учета 64 поголовья крупного рогатого скота. По результатам проверки прокуратурой района в отношении индивидуального предпринимателя Б. возбуждено дело об административном правонарушении.

Материал для рассмотрения направлен в Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. Рассмотрение дела об административном правонарушении находится на контроле прокуратуры района.

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