В Калмыкии глава крестьянско-фермерского хозяйства не зарегистрировал в федеральной государственной системе «Хорриот» и не маркировал крупный рогатый скот.

Прокуратура Целинного района выявила нарушения законодательства ветеринарно-санитарных правил. Глава КФХ скрыл от учета 64 поголовья крупного рогатого скота. По результатам проверки прокуратурой района в отношении индивидуального предпринимателя Б. возбуждено дело об административном правонарушении.

Материал для рассмотрения направлен в Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. Рассмотрение дела об административном правонарушении находится на контроле прокуратуры района.