В Калмыкии в Черноземельском районе 14 декабря состоится Кубок Черноземелья по калмыцкой национальной борьбе "Бөк Бәрлдән"

Это спортивное мероприятие посвящено памяти первого главы Черноземельского РМО Николая Церенова.

Николай Петрович - кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, заслуженный работник сельского хозяйства Калмыкии пользовался большим авторитетом и уважением среди населения и руководителей предприятий, организаций и учреждений.

Побороться за звание сильнейшего в Комсомольск приедут спортсмены со всех уголков Калмыкии. Соревнования пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лотос».

Призовой фонд - 887 400 рублей. Борцы, занявшие призовые места, получат заслуженные награды — дипломы, медали и денежные призы.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК