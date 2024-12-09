В Калмыкии в Черноземельском районе 14 декабря состоится Кубок Черноземелья по калмыцкой национальной борьбе "Бөк Бәрлдән"
Смотрите наши видео на YouTube!
Это спортивное мероприятие посвящено памяти первого главы Черноземельского РМО Николая Церенова.
Николай Петрович - кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, заслуженный работник сельского хозяйства Калмыкии пользовался большим авторитетом и уважением среди населения и руководителей предприятий, организаций и учреждений.
Побороться за звание сильнейшего в Комсомольск приедут спортсмены со всех уголков Калмыкии. Соревнования пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лотос».
Призовой фонд - 887 400 рублей. Борцы, занявшие призовые места, получат заслуженные награды — дипломы, медали и денежные призы.
Фото: Министерство физической культуры и спорта РК