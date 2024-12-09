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11 декабря, 09:12
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В Калмыкии в фонд Национальной библиотеки им. А.М. Амур-Санана подарена книга «Шулма» от автора Евгения Шовунова

В Калмыкии в фонд Национальной библиотеки им. А.М. Амур-Санана подарена книга «Шулма» от автора Евгения Шовунова

Книга издана в Санкт-Петербургском издательстве «Четыре».

Первая книга Евгения - лауреата Национальной литературной премии «Писатель года» в дополнительной номинации «Реальные истории», была издана в прошлом году, а в этом году издательство «Четыре» включило в сборник «Города и судьбы» его рассказ «Сборы на сватовство».

Повесть «Шулма» доступна для чтения в читальном зале отдела национально-краеведческой литературы. А презентация новой книги Евгения Шовунова, получившей широкий отклик в соцсетях, состоится в этом месяце. Информация с определенной датой будет выложена на сайте библиотеки.

Фото: Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана

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