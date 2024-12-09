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11 декабря, 08:13
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Делегация Калмыкии в Москве принимает участие в стратегической сессии по итогам реализации проекта «Билет в будущее»

Делегация Калмыкии в Москве принимает участие в стратегической сессии по итогам реализации проекта «Билет в будущее»

В составе калмыцкой делегации - региональный менеджер проекта «Билет в будущее» Аделина Шунгаева, преподаватель Торгово-технологического колледжа и главный специалист профильного министерства Кермен Муева.

В этой масштабной встрече участвуют региональные операторы со всей России, также в ней принимают участие активные педагоги-навигаторы, ведущие профориентологи страны, представители работодателей, а также спикеры и эксперты в сфере образования и воспитания. Они собрались, чтобы подвести итоги года и обсудить дальнейшие шаги по развитию Единой модели профориентации до 2030 года.

Встреча проходит в формате открытого диалога, где участники обсуждают ключевые направления деятельности, инструменты популяризации и развития профориентационных мероприятий в регионах России.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия

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