Сегодня, в Элисте прошло очередное заседание Комиссии Общественной палаты Республики Калмыкия

Темой обсуждения стал вопрос о ситуации с обращением, хранением и переработкой ТКО на территории республики.

Представители Общественной палаты республики и приглашенные эксперты выехали на место строительства будущего мусорного полигона. Ресурс старого полигона исчерпан, а новый до сих пор не построен. Обеспокоенные тем, что на свалку привозятся бытовые отходы со всей республики, и она приближается к Элисте, общественники просят ускорить строительство нового места хранения отходов.

Фото: Общественная палата Республики Калмыкия