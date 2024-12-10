11 декабря, 17:06
 4 °C
106,2
100,03
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
11 декабря, 14:00
НовостиСобытие

Сегодня, в Элисте прошло очередное заседание Комиссии Общественной палаты Республики Калмыкия

Сегодня, в Элисте прошло очередное заседание Комиссии Общественной палаты Республики Калмыкия

Темой обсуждения стал вопрос о ситуации с обращением, хранением и переработкой ТКО на территории республики.

Представители Общественной палаты республики и приглашенные эксперты выехали на место строительства будущего мусорного полигона. Ресурс старого полигона исчерпан, а новый до сих пор не построен. Обеспокоенные тем, что на свалку привозятся бытовые отходы со всей республики, и она приближается к Элисте, общественники просят ускорить строительство нового места хранения отходов.

Фото: Общественная палата Республики Калмыкия

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия