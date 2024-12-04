6 декабря, 12:14
В Калмыкии в Большом Царыне скоро распахнутся двери для воспитанников детской музыкальной школы.
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В школе, в рамках национального проекта "Культура", завершается капитальный ремонт. Ребята готовятся заниматься в просторных, комфортных кабинетах.
Национальный проект «Культура» в Калмыкии включает три федеральных - «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».
В республике завершен капитальный ремонт Цаган-Нурского сельского дома культуры. Ожидается открытие Центра культурного развития в Элисте и детской музыкальной школы в Большом Царыне.
Видео: Большецарынская детская школа искусств