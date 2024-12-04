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6 декабря, 12:32
НовостиСобытиеЗдравоохранение

Сегодня в Элисте состоится Всероссийская социальная акция «IT донор».

Сегодня в Элисте состоится Всероссийская социальная акция «IT донор».

Проект был запущен осенью 2020 года в Екатеринбурге с целью формирования культуры донорства. В настоящий момент он достиг федерального масштаба: к нему подключилось более 200 городов России, от Калининграда до Владивостока. Элиста не стала исключением. Представители ИТ- сообщества Калмыкии участвовали в подобной акции в феврале 2024 года. Тогда на призыв поддержать мероприятие откликнулось свыше 50 человек.

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