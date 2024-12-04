Сегодня в Элисте проходит международный тест по истории Великой Отечественной войны.

В этом году совместно с Российским военно-историческим обществом было решено приурочить акцию к 80-летию Победы, поэтому она носит название - «Победный 1945-й». Участникам предложено ответить на 40 вопросов, посвященных наступлению советских войск в 1945 году, а также на вопросы по важным событиям времен войны. Отметим, тест имеет базовый и профильный уровень. Тестирование бесплатное и конфиденциальное.