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6 декабря, 11:44
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Сегодня в Элисте проходит международный тест по истории Великой Отечественной войны.

Сегодня в Элисте проходит международный тест по истории Великой Отечественной войны.

В этом году совместно с Российским военно-историческим обществом было решено приурочить акцию к 80-летию Победы, поэтому она носит название - «Победный 1945-й». Участникам предложено ответить на 40 вопросов, посвященных наступлению советских войск в 1945 году, а также на вопросы по важным событиям времен войны. Отметим, тест имеет базовый и профильный уровень. Тестирование бесплатное и конфиденциальное.

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