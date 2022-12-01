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18 января, 11:26
Новости

В Калмыкии в 2022 году отмечено снижение преступности на 8,4%

В Калмыкии в 2022 году отмечено снижение преступности на 8,4%

Прокуратура РК проанализировала состояние преступности и ее характеристики за 2022 год.

Вследствие проводимых профилактических мероприятий отмечается снижение ряда преступлений: тяжких и особо тяжких преступлений (-11,5%), краж (-19,8%),
грабежей (-47,3 %), угонов транспортных средств (-9,5%).

Также уменьшилось количество мошенничеств на 19%, в том числе с использованием телекоммуникационных технологий, и удалось сократить на 37% число преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, что также повлияло на сокращение преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения на 7%.

Результатом взаимодействия субъектов системы профилактики при координации органов прокуратуры республики стало снижение в анализируемом периоде числа преступлений, совершенных несовершеннолетними (-38,5%).

Раскрываемость преступлений составила 73,4%.

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