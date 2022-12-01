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18 января, 11:42
Новости

Минстрой РК рассказал о ходе реализации Индивидуальной программы развития Республики Калмыкия на 2020-2024 годы

Минстрой РК рассказал о ходе реализации Индивидуальной программы развития Республики Калмыкия на 2020-2024 годы

Так, в рамках программы завершаются работы по строительству инженерных сетей для будущих жилых застроек Элисты. Это 162 земельных участка, которые в дальнейшем будут переданы многодетным семьям.

Строительно-монтажные работы по подведению сетей электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения ведутся на двух объектах: Восточная промзона, 5 проезд № 35 (102 участка), и улица Строительная, западнее д.62а (60 участков). Подрядчик – ООО "Стройспецмонтаж".

Фото: https://t.me/minstroy_rk

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