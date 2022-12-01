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18 января, 11:08
Новости

Каждый третий житель Калмыкии получил годовую премию

Каждый третий житель Калмыкии получил годовую премию

Опрос проводился сервисом по поиску работы, в котором участвовали работодатели и трудоустроенные граждане.

Женщин по итогам 2022 года поощряли чаще, чем мужчин (38% против 27% соответственно). Среди жителей Калмыкии в возрасте 35—44 лет премированных больше, чем среди более молодых и более зрелых сотрудников (45%).

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