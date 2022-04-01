В Калмыкии увеличили контракты на приобретение жилья для сирот почти в два раза

До 30 мая профильное министерство проведет электронные аукционы на покупку квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Стоимость жилья по ним увеличена.

Как сообщил министр Антон Рубанов, при поддержке Главы Республики Бату Хасикова удалось увеличить стоимость контактов до 3 миллионов 170 тысяч рублей.Изначальная сумма в 1 млн 780 тысяч не позволяла обеспечить граждан достойным жильём. Более подробно об этом смотрите в дневном выпуске Вестей.