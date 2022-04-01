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6 мая, 13:00
Новости

Открытое первенство Республики по гиревому спорту прошло в поселке Песчанный Приютненского района

Открытое первенство Республики по гиревому спорту прошло в поселке Песчанный Приютненского района

Турнир собрал 60 спортсменов из Светлограда, Астрахани, Волгограда, а также села Троицкое Целинного района и поселка Кегульта Кетченеровского района.

Соревнования среди мужчин и юношей проводились в двоеборье. А женщины и девушки выполняли упражнение "рывок". В командном зачёте среди юношей и девушек победила команда из села Троицкое, на втором месте - Песчаная школа, бронза досталась Кегультинской школе. Среди мужчин и женщин лучшей признана команда из Астрахани, вторыми стали элистинцы и замкнули тройку лидеров ребята из Кегульты.

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