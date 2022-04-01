Сегодня в Астрахани завершается выставочно-просветительское мероприятие, посвященное празднованию 350-летия со дня рождения Петра I

Его проводит Министерство культуры страны совместно с Российским фондом культуры и Правительством Астраханской области. От Калмыкии участие принимает директор Национального музея имени Пальмова Ирина Мучаева. Уже состоялось пленарное заседание, а также открытие передвижной выставки «Петр Великий» из собрания Государственного исторического музея, а также экспозиции«Смоленская крепость».