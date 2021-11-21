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20 декабря, 17:39
НовостиЭкономика

В Калмыкии утверждён предельный рост платы за коммунальные услуги

В Калмыкии утверждён предельный рост платы за коммунальные услуги

Для населения рост на ЖКУ в наступающем 2022 году не превысит цифру – 4,6%. Об этом говорится в указе главы республики Бату Хасикова. Повышение коснётся всех муниципальных образований с 1 июня. В среднем, по региону рост тарифов составит от 3,9% до 4,1%.

Электроснабжение в среднем подорожает на 4,8%, газоснабжение — на 3,17%, водоснабжение — на 4,2%. На прежнем уровне останется стоимость обращения с твердыми коммунальными отходами.

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