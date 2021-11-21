Глава Калмыкии Бату Хасиков: "В этом году ситуация по обеспечению кормами в сельском хозяйстве складывается лучше, чем в прошлом"

Исходя из количества голов сельскохозяйственных животных, потребность в кормах в Калмыкии составляет 523 тысячи тонн. Из них заготовлено 464 тысячи. Таким образом, хозяйства республики обеспечены кормами на 90%. Об этом сообщает в своем Instagram-аккаунте глава региона.

Особенно он отметил Городовиковский и Яшалтинский районы, где фермеры обеспечены кормами на 200%. "Мы также направили запрос в Минсельхоз России о поддержке пострадавших от засухи районов - Лаганского, Черноземельского, Юстинского и Яшкульского", - сообщил Бату Хасиков. И подчеркнул, что рекомендации специалистов Минсельхоза Калмыкии, помогли увеличить кормовую базу на 30 тысяч тонн.

"Также радует, что наши фермеры отнеслись к подготовке с большой ответственностью", - добавил глава республики.