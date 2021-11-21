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20 декабря, 17:08
НовостиПроисшествия

Дорожная статистика на территории Калмыкии ухудшилась с ноября

Дорожная статистика на территории Калмыкии ухудшилась с ноября

Об этом говорят данные ГИБДД. За прошедшую неделю зарегистрировано 12 ДТП, в которых погибли 9, еще 15 - получили травмы.

Страшная авария произошло 15 декабря в 7:40 утра на территории Яшкульского района. При столкновении трех транспортных средств на месте происшествия погибли сразу 7 человек, еще одна женщина от полученных травм скончалась в медучреждении.

18 декабря 50-летний житель Нижегородской области за рулем автомобиля «УАЗ-31512», двигался по трассе «Яшкуль-Комсомольский-Артезиан». Не справившись с управлением, он съехал в кювет. Водитель и пассажир с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

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