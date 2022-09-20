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12 октября, 15:27
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В Калмыкии установлены меры социальной поддержки для мобилизованных и добровольцев, которые проживают в республике и принимают участие в специальной военной операции, а также членам их семей

В этот пакет вошли ежемесячная 30 % компенсация по оплате коммунальных услуг, школьного питания в размере 1200 рублей на каждого ребенка, первоочередной прием в детские сады, бесплатное посещение детьми кружков, секций, а также раз в месяц - музеев, выставок и театров, внеочередное оказание медицинской помощи.

В случае гибели мобилизованных и приравненных к ним граждан этими льготами будут пользоваться супруги, несовершеннолетние дети и нетрудоспособные родители погибшего. Проект закона одобрен депутатами и направлен на утверждение главе республики.

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