12 октября, 14:59
На сегодня единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей получили 234 мобилизованных жителя Калмыкии
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Средства выделены из ресбюджета согласно указу Главы Калмыкии Бату Хасикова. В профильном ведомстве сообщают, что их назначили в беззаявительном порядке и деньги поступили на счет, открытый для зачисления военного довольствия.
Средства выделены из ресбюджета согласно указу Главы Калмыкии Бату Хасикова. В профильном ведомстве сообщают, что их назначили в беззаявительном порядке и деньги поступили на счет, открытый для зачисления военного довольствия.
"Министерство заключило соглашение об информационном взаимодействии с военным комиссариатом Калмыкии. На основании предоставленных списков центры социальной защиты населения в полном объеме перечислили выплаты на счета граждан", – отметила начальник отдела ведомства Екатерина Потолдыкова.