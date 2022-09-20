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12 октября, 14:59
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На сегодня единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей получили 234 мобилизованных жителя Калмыкии

На сегодня единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей получили 234 мобилизованных жителя Калмыкии

Средства выделены из ресбюджета согласно указу Главы Калмыкии Бату Хасикова. В профильном ведомстве сообщают, что их назначили в беззаявительном порядке и деньги поступили на счет, открытый для зачисления военного довольствия.

"Министерство заключило соглашение об информационном взаимодействии с военным комиссариатом Калмыкии. На основании предоставленных списков центры социальной защиты населения в полном объеме перечислили выплаты на счета граждан", – отметила начальник отдела ведомства Екатерина Потолдыкова.

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