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7 июля, 14:09
Новости

В Калмыкии установилась сильная жара

В Калмыкии установилась сильная жара

Столбик термометров по всей республике уже перешагнул 40 градусную отметку. Пик зноя приходится с 13 до 17 часов. Горожане в поисках прохлады штурмуют городские фонтаны. Высокая пожарная опасность сегодня сохранится сразу в семи районах республики.Сообщение об этом распространило утром региональное управление МЧС.

Впрочем, такая погода свойственна июлю, но зной сказывается на самочувствии элистинцев. Вдвое выросло число звонков в скорую.

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