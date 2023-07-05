В Калмыкии установилась сильная жара

Столбик термометров по всей республике уже перешагнул 40 градусную отметку. Пик зноя приходится с 13 до 17 часов. Горожане в поисках прохлады штурмуют городские фонтаны. Высокая пожарная опасность сегодня сохранится сразу в семи районах республики.Сообщение об этом распространило утром региональное управление МЧС.

Впрочем, такая погода свойственна июлю, но зной сказывается на самочувствии элистинцев. Вдвое выросло число звонков в скорую.